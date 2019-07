Aeroporto evacuato per bagaglio abbandonato, attivate procedure d’emergenza

Allarme evacuazione scattato questa pomeriggio presso l’Aeroporto di Basilea-Mulhouse, in Svizzera. La procedura di emergenza sarebbe scattata, a causa di un bagaglio abbandonato nella hall numero 3. Pur essendo l’allarme rientrato nel giro di pochi minuti, è scattata la procedura di emergenza prevista con il blocco delle attività mentre le aeree d’imbarco sono state evacuate per 50 minuti. Cinque voli sono stati ritardati di 10-35 minuti.

Il bagaglio in questione è stato scoperto alle 14.10, ha indicato ai media locali Vivienne Gaskel, responsabile della comunicazione dell’EuroAirport, confermando una informazione pubblicata dal sito online del “Blick”. La polizia ha deciso di far evacuare le quattro aree di partenza. Il proprietario del bagaglio è stato in seguito identificato e ritrovato.

I passeggeri hanno potuto tornare nelle hall alle 15.00. Non ci sono ancora notizie evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sull’impatto economico che l’allarme ha causato sull’Aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo e sulle compagnie aeree.

L’Aeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo è l’unico aeroporto trinazionale al mondo ed è chiamato Euroaeroporto perché è stato costruito dalla Svizzera su territorio francese nel comune di Saint-Louis messo a disposizione dalla Francia secondo il trattato firmato dai due stati il 4 luglio 1949.