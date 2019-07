Ad Assemini Live “Dalla Cumbia alla Timbia”

Prosegue l’intensa attività concertistica organizzata dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, che anche quest’anno propone appuntamenti musicali di alto livello, secondo una mappatura capillare e ben distribuita su tutto il territorio isolano.

Mercoledì 10 Luglio, presso l’Anfiteatro di Assemini a partire dalle ore 21.00, con ingresso gratuito,protagonista della scena sarà un’eccezionale trio composto da Guillermo Espinosa, in arte “El Guille”, Yoris Beltran e Aismar Soriano con il live “Dalla Cumbia alla Timba“.

La formazione, che già da tempo lavora sul versante delle contaminazioni sonore tra ritmi caraibici e matrici peruviane, propone un repertorio assolutamente originale, innovativo e continuamente aperto a nuove influenze ed ispirazioni etniche. La musica quindi, intesa come esponenziale crescita ed apertura verso il mondo, nell’ottica di forgiare un linguaggio universale in cui suoni e messaggi si intrecciano in una positiva metafora di pacifica e creativa unione tra i popoli.

In particolare, il live, riccamente coreografato dai danzatori della scuola Vivir Danzando di Mariano Perria e Silvia Pintus, approfondisce lo studio sulla Timba, per una serata in cui le grandi doti virtuosistiche di interpretazione degli artisti, sfidano i canoni tradizionali per esaltare il valore della mescolanza tra vari generi. Lo show, dove soprattutto le influenze andine, declinano il repertorio in molteplici ed originali improvvisazioni, rappresenta un evento profondamente efficace nell’accostare cultura e divertimento, piacere dell’ascolto e irrefrenabile coinvolgimento alla danza, per una performance che contempla il pubblico parte integrante dello spettacolo.

Tutti gli artisti in scena, già da anni affermati a livello internazionale, vantano una storia artistica di grande spessore e ricca di riconoscimenti. Guillermo Espinosa, che ormai da qualche anno vive in Italia, canta salsa sin dalla più tenera età con innato talento arricchito poi nel tempo da passione e ricerca. “El Guille” infatti, negli anni ha sviluppato e perfezionato le sue doti, offrendo così al pubblico favolosi concerti all’insegna del ritmo coinvolgente e divertimento.

Già fondatore del gruppo Tabaco y Salsa, è infine salito agli onori delle cronache e critica musicale come voce solista dell’orchestra La Maxima 79, di cui fa parte anche Yoris Beltran. Aismar Soriano, percussionista, cantante e produttore musicale nato a Cuba, nella provincia cieca di Ávila, si è diplomato nella scuola della sua provincia Ñola Sahig Saínz e successivamente si è perfezionato presso il Conservatorio José Bianco, nella provincia di Camagüey. A 18 anni poi, si è trasferito in Italia, iniziando collaborazioni di prestigio ed esibendosi con gruppi e cantanti di grande fama come Alvaro Torres, Pedrito Calvo e Tito Puentes.

L’evento, realizzato grazie al contributo del Comune di Assemini, si inserisce nel più ampio progetto “Sardegna e Cuba si incontrano”, prodotto dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.