A Genova al via “On The Wall” street art urbana per rilanciare il quartiere vicino al Ponte Morandi

Prende il via oggi a Genova il concorso di pittura On the wall voluto dal Comune di Genova.

L’evento di riqualificazione urbana, che vedrà impegnati 10 writers di fama internazionale e altrettanti giovani writers, ha come obiettivo l’abbellimento del quartiere di Certosa-Polcevera, attraverso la decorazione di muri e saracinesche.

Il concorso durerà fino al 14 agosto, data del primo anniversario del crollo del viadotto.