A Cagliari Poesie e filastrocche per grandi e piccini di Valentina Neri

Valentina Neri presenterà la sua nuova raccolta in versi Cagliari. Poesie e filastrocche per grandi e piccini (Arkadia Editore), giovedì 25 luglio alle 19:00 ospite del Radio X Social Club, all’EXMA in via San Lucifero 71 a Cagliari. L’appuntamento vedrà la partecipazione, insieme alla scrittrice, di Pina Doi.

La storia e i luoghi più suggestivi della città di Cagliari vivono nella nuova raccolta di Valentina Neri ora in liriche di versi sciolti, ora in forma di filastrocca, accomunati dall’immediatezza del lin-guaggio poetico della poetessa cagliaritana. La città viene raccontata e vissuta attraverso dialoghi immaginari e descrizioni struggenti, tinte noir e immersioni di colore. Ilarità e nostalgia, passato e presente, demoni, santi, cittadini, monumenti e sculture si compenetrano e si confrontano in un ri-tratto sfaccettato e amabile di Cagliari e della cagliaritanità. Il volume è arricchito da una prefazione del poeta Alberto Masala.

Valentina Neri vive a Cagliari, dove è nata. Laureata in Storia dell’Arte, è organizzatrice di eventi. Per l’associazione il Grimorio delle Arti ha ideato la manifestazione “Per Certi Versi”, dando spazio alla diverse tendenze della poesia italiana contemporanea. La sua esperienza poetica prende avvio nel 2008 grazie al poeta Guido Oldani che la inserisce come voce nuova nel festival “Traghetti di poesia”. Per Arkadia Editore nel 2013 ha pubblicato il romanzo d’esordio Le donne di Balthus, pre-sentato a Roma da Maria Luisa Spaziani e Filippo La Porta.

Nel 2015 ha pubblicato, sempre con Arkadia Editore, la raccolta Voli inVersi, con prefazione di Davide Rondoni,e il racconto “La gio-stra delle ombre” (inserito nell’antologia Cagliari. Racconti della città del sole). Nel 2016 ha pub-blicato la raccolta di poesie Folliame (La Vita Felice Editore, 2016), con prefazione di Claudio Damiani. Con la poesia “L’Ascensore” è presente nell’antologia Novecento non più – verso il Rea-lismo Terminale(La Vita Felice Editore) e con la silloge Inceneritore è presente nell’antologia Luci di posizione (Mursia Editore), a cura di Giuseppe Langella e Guido Oldani.

L’evento, realizzato in collaborazione con Radio X, sarà seguito dal live di The Heart and The Void.