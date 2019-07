A cagliari “Notti colorate a Is Mirrionis”

Giovedì 11 luglio 2019, a partire dalle ore 20.00, l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno in collaborazione con Ape Calessino Cagliari Touring, presenta un live itinerante che vede sul palcoscenico mobile due star della musica cubana, Guillermo Espinosa e Yoris Beltran, un duo esplosivo che porterà nelle zone decentrate, ottima musica, danza e tanta energia.

L’evento, inserito nel progetto “Notti colorate a Is Mirrionis” organizzato dal Centro Commerciale Naturale Is Mirrionis, sarà scandito da varie tappe, partendo dall’inizio della zona portici della via Is Mirrionis per terminare all’altezza dell’esercizio commerciale “Fioricoltura Sorrentino”.

Si tratta di un “format mobile” pensato per raggiungere i luoghi cittadini che solitamente non rientrano nella consueta circuitazione degli eventi. Un modo quindi per diffondere la cultura in una declinazione inclusiva delle realtà urbane più svantaggiate, a favore di una fruizione equa delle manifestazioni e opportunità di svago in città.

Lo show, caratterizzato dai ritmi caraibici rivisitati e influenzati da diverse matrici etnomusicali, rappresenta un momento profondamente efficace nell’accostare cultura e divertimento, scoperta di nuove sonorità ed irrefrenabile coinvolgimento alla danza, per una performance che contempla il pubblico parte integrante dello spettacolo. Il potere trascinante del temperamento cubano infatti, esprime una grande forza comunicativa, in grado di trasformare suoni e movimento in una vera e propria festa. L’universo musicale latino mescola in modo allegro e gioioso ritmo, vivacità e sensualità, in particolar modo nei balli che spontaneamente creano condivisione, divertimento, senso di aggregazione, socializzazione, aiutando a rilassare corpo e mente.

Guillermo Espinosa e Yoris Beltran, sono un duo che da anni si esibisce a livello internazionale con straordinaria vivacità e affiatamento. E’ una formazione seguita ed amata dal vasto pubblico, che in ogni live coglie il senso profondo di una ricerca musicale eclettica in grado di incantare e coinvolgere l’utenza più eterogenea.

L’evento si inserisce nel più ampio progetto “Sardegna e Cuba si incontrano”, realizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.