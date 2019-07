A cagliari il seminario del maestro Garcia Amadori

Si chiama “REALISTIC DYNAMICS TO FIGHT” lo stage che si terrà sabato 3 agosto alle 17.00 presso la palestra Gracie Jiu-Jitsu di Via Aosta 8 a Cagliari (https://www.graciejiujitsucagliari.com/).

Il docente d’eccezione, ospite per la prima volta di un club sardo, è il maestro milanese Garcia Amadori, uno dei migliori tecnici nel panorama italiano degli sport da combattimento e della difesa personale.

Il suo team, la MMA Atletica Boxe, vanta numerosi successi nazionali ed internazionali nelle principali discipline da combattimento. Amadori è infatti maestro di boxe, MMA, Muay Thai e Jiu Jitsu. Suoi allievi sono la campionessa italiana di pugilato professionistico Anita Torti ed il campione del Mondo di MMA CWFC Stefano Paternò. Da molti anni, oltre all’aspetto sportivo del combattimento, si dedica anche allo studio della difesa personale. A riguardo nel 2017, con le Edizioni Libreria Militare di Milano, ha

pubblicato il volume All Points – manuale pratico e teorico per il combattimento.

“ALL POINTS” è il nome dell’innovativo metodo elaborato da Garcia Amadori in 30 anni di studio di varie discipline marziali e che contempla tecniche e metodologie d’allenamento prese dal Jiu Jitsu, dalla Lotta, dalla Boxe e dalla Muay Thai adattate per le Arti Marziali Miste (MMA, lo sport di Connor McGregor) e la difesa personale. Riguardo all’autodifesa l’obiettivo è quello di aiutare le persone a comprendere quanto possa essere semplice difendersi nel momento in cui si adotti un approccio logico e

funzionale al combattimento.

Il seminario sarà improntato a grande realismo e pragmatismo e può essere molto utile non solo per i praticanti di arti marziali e sport da combattimento, ma anche alla gente comune che vuole imparare l’autodifesa ed al personale militare e agli operatori della sicurezza