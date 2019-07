Oristano, Martina Uda espone presso Dyaphrama

Prosegue la lunga serie di “Incontri d’autore” che l’Associazione Fotografica Dyaphrama di Oristano, periodicamente organizza per gli appassionati di fotografia.

Mercoledì sarà ospite Martina Uda, architetto e fotografa oristanese, che proporrà “In Amazzonia”, un reportage fotografico del suo ultimo lavoro. La fotografa era stata già ospite dell’associazione, dove aveva esposte altri suoi precedenti lavori. La giovane fotografa che va affermandosi sempre più in questo settore, è stata anche socia di Dyaphrama.

L’appuntamento è per mercoledì 10 luglio alle 21.00 presso la sede dell’Associazione Dyaphrama in Via Della Conciliazione, 58 ad Oristano, l’ingresso è libero.

Martina Uda è nata a Oristano nel 1986, si è avvicinata alla fotografia a 25 anni, subito dopo aver completato gli studi in architettura.

Da diverso tempo la Uda porta avanti progetti personali con un occhio analitico verso le relazioni e dicotomie tra uomo, paesaggio e realtà sociali, affinando le tecniche e affidando alla fotografia un valore comunicativo particolare.

La professione la porta verso una ricerca in ambito sociale in diversi paesi, tra i quali la Cina, il Cile e il Perù. In quest’ultimo Paese, insieme all’ Asociación Semillas para el Desarrollo Sostenible, porta avanti progetti in ambito educativo e in particolare, nelle strutture scolastiche dell’Amazzonia peruviana.

Al momento è attiva una campagna di crowdfunding per contribuire alla realizzazione del progetto “A UN PASSO DA SCUOLA!”, per la realizzazione di una residenza per studenti.

Rosy Massa