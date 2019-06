Villa Verde, performance di Jacopo Cau e Francesco Del Casino col libro Gramsciart

Sabato 22 Giugno dalle 19,00 presso l’ex Frantoio a Villa Verde si svolgerà la terza performance di Jacopo Cau. Nell’occasione sarà ospite per la presentazione del suo libro Gramsciart Francesco Del Casino.

Si potrà anche nell’occasione visitare la mostra Nessuna Pietà, ispirata al pensiero e opera di Antonio Gramsci, inaugurata l’11 Maggio.

Francesco del Casino nato a Siena nel 1944 si è diplomato Maestro d’Arte all’Istituto d’Arte di Siena e, successivamente, ha frequentato il corso di Magistero presso l’istituto d’Arte di Firenze.

La sua attività pittorica è iniziata nel 1962 con una produzione legata allo stile di Renato Guttuso, seguita da una fase influenza dall’arte di Pablo Picasso.

Nel 1964, come insegnante di educazione artistica, si trasferì ad Orgosolo, in Sardegna, non tralasciando, però, la sua grande passione. Sono circa duemila i quadri ad olio realizzati durante questo periodo, oltre ai numerosi murales, tra i quali quelli realizzati per il 25 aprile 1975, in occasione del XXX anniversario della liberazione.

Dal suo rientro in Toscana nel 1985, dopo aver lasciato l’impegno didattico, si è dedicato, con continuità, alla pittura iniziando, anche, ad interessarsi alla scultura ed alla ceramica. Un interesse quest’ultimo che lo vede partecipare, in qualità di insegnante, a progetti educativi all’interno di una cooperativa sociale frequentata da portatori di handicap.

Numerose le personali e collettive alle quali partecipa in Italia, tra le quali ricordiamo quelle ospitate a Nuoro, Reggio Emilia e a Sanremo e all’estero (Grenoble, Mosca). Nonostante l’influenza dei cubisti lo stile dell’artista risulta personalissimo, riuscendo ad estrapolare un’oggettività introspettiva dei soggetti ripresi.

Un’ interiorità, che emerge con forza dalle opere che trattano storie di uomini e di terre.

Una trama sensibile e raffinata, che fa leva su un cromatismo elegante dal tratto sicuro, in grado di mettere in evidenza particolari che la tavolozza di Del Casino riesce a proporre come elementi centrali di lettura.