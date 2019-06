Un Filosofo di salvataggio per i viaggiatori dei Caroli Hotels

Durata della percorrenza 50 minuti. Destinazione: te stesso. Luogo: Caroli Hotels Gallipoli e Santa Maria di Leuca.

Caroli Hotels innova i propri servizi nel mese di luglio: arriva a disposizione degli ospiti un Filosofo di salvataggio per salvare se stessi. Per tutto il mese, infatti, ogni lunedì alle 21.30 (1-8-15 luglio all’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli e 22-29 luglio all’Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca) l’ appuntamento è con “I Simposi per brindare alla Felicità”, 50 minuti per scoprire le cause di infelicità e quelle che potrebbero renderci felici. L’organizzazione è a cura di Industria Filosofica, Caroli Hotels e Bosca Spumanti.

Le lezioni spettacolo dal titolo “Una meta chiamata Felicità”, suggerimenti utili per viaggiare informati, sono liberamente ispirate all’opera di Bertrand Russell. Perché nella nostra società nessuno è felice ? Partendo da questo interrogativo, Ada Fiore accompagnerà il pubblico, in questo caso i viaggiatori delle strutture Caroli Hotels e non solo, in un viaggio di consapevolezza durante il quale ciascuno avrà la possibilità di riflettere su se stesso.

Il lavoro è prodotto da Industria Filosofica, una società che ricerca metodologie innovative legate alla diffusione del pensiero filosofico ed è realizzata in collaborazione con l’associazione “Salento che pensa”. La lezione- spettacolo si concentrerà sull’analisi delle cause di infelicità: la competizione, la noia, la mania di persecuzione, l’invidia, la fatica, la paura dell’opinione pubblica. Successivamente su quelle che invece possono generare felicità: un cordiale interesse per le persone, gli affetti, la famiglia, il lavoro, gli interessi interpersonali. Cinquanta minuti di riflessione collettiva durante i quali sarà possibile trovare diagnosticato il proprio caso e magari qualche suggerimento sul metodo da seguire per vivere in un modo migliore.

Al termine dello spettacolo, ogni viaggiatore appunterà su una cartolina ricevuta all’ingresso, le fermate in cui ha deciso di aspettare se stesso e comunicherà agli altri quale suggerimento ha ricavato dalla lezione per poter superare qualche causa di infelicità. Questo ci consentirà di avviare una conversazione maieutica grazie alla quale ciascuno sarà invitato a parlare di se stesso. Le cartoline saranno conservate e successivamente analizzate. Serviranno a tracciare un bilancio-sintesi su quali sono veramente le cause di infelicità della nostra società.

Ada Fiore, docente di filosofia e autrice di varie produzioni editoriali destinate alla divulgazione della disciplina filosofica. E’ stata prima Assessore alla cultura per 9 anni e poi sindaco di Corigliano d’Otranto per 10 anni durante i quali il suo paese è stato riconosciuto come il paese più filosofico d’Italia, dopo aver realizzato il “Giardino di Sophia”, il primo parco pubblico destinato al pensiero.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport.

Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia.

