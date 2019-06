Un Corso wedding planner a Cagliari e Sassari

Un Corso Wedding Planner si svolgerà a Cagliari, presso l’Hotel Italia in Via Sardegna 31. Il corso è tenuto da MP PLANNER di Monica Pirrone e si terrà dall’11 al 14 l.uglio. Permetterà agli aspiranti wedding planner di comprendere la complessità del mondo del wedding e di capire al meglio la figura professionale, con approfondimenti fondamentali su tutti gli aspetti della professione e corsi di wedding design che permetteranno di ampliare le loro competenze.

Durante il corso, della durata di 4 giorni, saranno approfonditi i punti focali della professione: la professione del wedding planner, le tempistiche del wedding, la comunicazione e il marketing per il wedding, il progetto wedding da realizzare con l’aiuto dei nostri professionisti, il galateo, gli allestimenti con laboratori a cura di due wedding designer, il destination wedding, le leggi e la documentazione relativa al wedding e, in fine, i consigli utili per come avviare e gestire la proprio attività di wedding planner.

Alla fine del corso, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di progettare un evento dal vero che sarà concretato sotto la super visione di MP PLANNER.

Gli interventi previsti saranno a cura di:

Monica Pirrone MP Planner wedding planner professionista / Ilaria Ruffino gestione immagine ed event planner / Laboratorio di ballonart e paperflower a cura di Sara Campesi e Sandro Soddu che gestiscono l’attività C’era una volta e Alex Artist Balloons.

Per offrire un migliore servizio i corsi sono a numero chiuso per un massimo di 10 persone.

Per info, iscrizioni e costi contattare il numero 334 8261660 o scriverci al nostro indirizzo email monicampplanner@gmail.com

fb event (https://www.facebook.com/events/468360637245368/)

Un Corso Wedding Planner a Sassari, presso Hotel Vittorio Emanuele, in Corso Vittorio Emanuele 100. Il corso è tenuto da MP PLANNER di Monica Pirrone che si terrà dal 25 al 28 luglio. Il corso permetterà agli aspiranti wedding planner di comprendere la complessità del mondo del wedding e di capire al meglio la figura professionale, con approfondimenti fondamentali su tutti gli aspetti della professione e corsi di wedding design che permetteranno di ampliare le loro competenze.

Durante il corso avanzato verranno approfonditi i punti focali della professione: la professione del wedding planner, le tempistiche del wedding, la comunicazione e il marketing per il wedding, il progetto wedding da realizzare con l’aiuto dei nostri professionisti, il galateo, gli allestimenti con laboratori a cura di due wedding designer, il destination wedding, le leggi e la documentazione relativa al wedding e in fine i consigli utili per come avviare e gestire la proprio attività di wedding planner.

Alla fine del corso, tutti i partecipanti avranno l’opportunità di progettare un evento dal vero che sarà concretato sotto la super visione di MP PLANNER.

Gli interventi previsti saranno a cura di:

Monica MP Planner wedding planner / Ilaria Ruffino per la era di immagine ed event planner / Laboratorio di ballonart e paperflower a cura di Sara Campesi e Sandro Soddu che gestiscono l’attività C’era una volta e Alex Artist Balloons.

Per offrire un migliore servizio i corsi sono a numero chiuso per un massimo di 10 persone.

Per info, iscrizioni e costi contattare il numero 334 8261660 o scriverci al nostro indirizzo email monicampplanner@gmail.com

fb event (https://www.facebook.com/events/626335734534745/)