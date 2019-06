Ultimi posti per partecipare alla Rrdone Hour Classic Edizione #30

Manca poco alla RRD One Hour Classic & Foil! Previsioni meteo eccellenti, top riders, formula di regata divertente, così come il Party on the beach di sabato 29 giugno!

Un lungo week end di emozioni torna ad animare le acque del Garda Trentino e la sempre più invidiata sede Circolo Surf Torbole, che con il suo staff è pronta ad offrire l’ennesimo evento al massimo della professionalità e ospitalità.

Novità assoluta 2019 il monitoraggio del tempo e dei lati compiuti tramite GPS MetaSail Live Tracking con software creato ad hoc e classifiche immediate. La regata più cool dell’anno è ormai alle porte e rimangono ancora alcuni posti per iscriversi e far parte della sfida “coast to coast”, che quest’anno festeggia 30 anni, insieme ai 25 di RRD!

Rimarrà imbattuto il record frantumato lo scorso anno da Bruno Martini Ita-160