Tramatza- Il Gruppo Consiliare M5S incontra attivisti e simpatizzanti

Il Gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale della Sardegna organizza sabato 22 giugno un incontro pubblico aperto a tutti nella sala convegni dell’Hotel L’Anfora di Tramatza (OR).

L’incontro, previsto per le ore 10.00, vuole essere un momento di confronto, di dibattito e riflessione sulle attuali problematiche della Sardegna.

Lavoro, agricoltura, sanità, turismo, enti locali, sono solo alcuni dei temi che verranno trattati durante la giornata con l’obiettivo di arricchire il programma che i consiglieri del Movimento 5 Stelle stanno portando avanti in Consiglio regionale e porteranno avanti per i prossimi cinque anni.

“Trasparenza, condivisione, partecipazione, stanno alla base del nostro impegno politico. Per questo motivo abbiamo pensato di coinvolgere tutti i cittadini sardi, e di farlo in un luogo che fosse facilmente raggiungibile da più parti dell’Isola, come Tramatza. Sono numerose le vertenze in essere alle quali stiamo cercando di trovare soluzione. Siamo certi che con il vostro contributo, le vostre idee, i vostri spunti e le vostre critiche, potremo migliorare la nostra attività e fare molto di più per la nostra terra. Vi aspettiamo numerosi”.

Parteciperanno gli Onorevoli del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle: Desirè Alma Manca, Carla Cuccu, Roberto Li Gioi, Michele Ciusa, Elena Fancello e Alessandro Solinas.