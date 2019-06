Tissi. Venerdì 28 la presentazione del libro “La Pioggia e il Melograno” di Pietro Sassu

Sarà presentato per la prima volta a Tissi, presso i locali della Biblioteca Comunale “Antonio Ruju” in via Dante n°3, il giorno venerdì 28 giugno 2019 alle ore 18:00, il romanzo “La Pioggia e il Melograno” di Pietro Sassu (Catartica Edizioni).

Interviene il sindaco di Tissi GianMaria Budroni.

Dialogherà con l’autore il Dott. Vanni Dau, dirigente scolastico in quiescenza, già vice sindaco e assessore alla cultura del comune di Tissi.

L’iniziativa, che ha ricevuto patrocinio del Comune di Tissi, è stata promossa dalla Catartica Edizioni, dal Sistema bibliotecario Coros Figulinas, dalla Co.Me.S (Cooperativa Mediateche Sarde) e dal sito di informazione letteraria www.indielibri.info.

IL LIBRO

«Lo scrittore americano F. S. Fitzgerald sosteneva che “non si scrive perché si vuol dire qualcosa; si scrive perché si ha qualcosa da dire” e Pietro Sassu possedeva un patrimonio di storie da “esporre”. Sinonimi di esporre sono “mostrare, far vedere” ed è questa la strada che il nostro Autore ha scelto di percorrere nella narrazione del suo “dire.”

Un’opera letteraria non deve limitarsi a esprimere idee, opinioni, situazioni o descrizioni.

Nel dare vita a un corpo narrativo uno scrittore attua il pensiero di J. Conrad: “Il compito che mi spetta e che cerco di assolvere è di riuscire, col potere della parola scritta, a farvi udire, a farvi sentire… di riuscire, soprattutto, a farvi vedere”.

E, questo qualcosa in più, lo ritroviamo nel contenuto del romanzo di Pietro: La pioggia e il melograno.»

Dalla prefazione di Rosalia Beccu.

L’AUTORE

Pietro Sassu è nato nel 1961 a Tissi, in provincia di Sassari.

Ha frequentato il Liceo Scientifico Giovanni Spano di Sassari diplomandosi nel 1980.

Da giovanissimo ha studiato musica per poi continuare da autodidatta.

Oltre alla musica ha sempre avuto la grande passione per la scrittura e la poesia e nel 2001 ha pubblicato l’album musicale : “Voce silenziosa”.

Dal 2005 al 2010 ha diretto il coro sardo “Ischentes di Tissi” scrivendo brani per la Santa Messa di Pasqua.

Attualmente è animatore liturgico e compositore delle musiche della compagnia teatrale “Lampos e tronos” di Tissi.

Copertina a cura di Salvatore Palita, Studio Segno

Ordinabile in libreria dal 24 giugno.