THE PRICE IN TOUR IN EUROPA CON I SOEN

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell’album di esordio “A Second Chance to Rise” (BRX, SELF distribuzione 2019), i THE PRICE sono pronti a varcare i confini italiani alla volta dell’Europa. La band milanese capitanata da Marco Barusso sarà infatti opening act dei SOEN per il tour di LOTUS, ultimo lavoro in studio del gruppo progressive metal svedese.

A partire dal 27 agosto e fino al 20 settembre i THE PRICE, insieme ai finlandesi WHEEL, accompagneranno i SOEN in 18 date live nelle maggiori città del Vecchio Continente, dalla Finlandia alla Turchia. Il calendario dei concerti prevede anche la partecipazione della band italiana al POSADA ROCK FESTIVAL (RO) il 30 agosto, nonché una tappa milanese il 9 settembre al LEGEND CLUB, dove lo scorso inverno i THE PRICE hanno presentato in anteprima al pubblico il nuovo album “A Second Chance to Rise”.

Dichiara Marco Barusso: «Siamo davvero contenti di essere stati scelti tra le varie band che si sono proposte per questo tour. Poter condividere il palco con un gruppo come i SOEN è una grande soddisfazione e non vediamo l’ora di portare la nostra musica fuori dall’Italia».

THE PRICE – European Tour with Soen:

27.08.2019 PPC – Graz, AT

28.08.2019 A38 Hajo – Budapest, HU

30.08.2019 Posada Rock Festival – Campulung, RO

31.08.2019 Mixtape 5 – Sofia, BG

3.09.2019 Volkswagen Arena – Istanbul, TR

4.09.2019 Principal Club Theater – Thessaloniki, GR

5.09.2019 Gagarin 205 – Athens, GR

7.09.2019 Trainstation SubArt – Kranj, SI

8.09.2019 Arena Wien – Vienna, AT

9.09.2019 Legend Club – Milan, IT

11.09.2019 Klub Kwadrat – Krakow, PL

12.09.2019 Progresja – Warsaw, PL

13.09.2019 Scheune – Dresden, DE

14.09.2019 Rider’s Café – Lübeck, DE

15.09.2019 Pustervik – Gothenburg, SE

17.09.2019 Olympia Korttelli – Tampere, FI

18.09.2019 The Circus – Helsinki, FI

20.09.2019 Fryshuset Klubben – Stockholm, SE

Biglietti e info: soenmusic.com/tourdates

Contatti e social

facebook.com/thepriceofficial

instagram.com/thepriceofficial

youtube.com/c/ThePriceChannel