Sulla piattaforma TaTaTu il film “Beyond the Edge” di Aleksander Boguslavskiy e Francesco Cinquemani

Sarà disponibile sulla piattaforma TaTaTu, a partire dal 16 giugno, Beyond the Edge, film diretto da Aleksander Boguslavskiy e Francesco Cinquemani e con la partecipazione del vincitore della Palma d’Oro a Cannes 2019: ANTONIO BANDERAS.

TATATU è la prima piattaforma totalmente gratuita che addirittura ti paga quando guardi i contenuti, fra cui anche i film. Il pagamento è fatto in TTU Token che è una moneta elettronica spendibile nel TaTaTu e-commerce o nei negozi affiliati, scegliendo tra oltre 125.000 prodotti. Un ecosistema affidabile alimentato dalla blockchain.

La visione di questo film permette di guadagnare circa 2,50 euro in TTU Token. E invitando gli amici, si guadagnerà ancora, in TTU Token, ad ogni loro visualizzazione… per sempre!

Si può visionare il film Beyond the Edge iscrivendosi a TATATU tramite il sito ufficiale tatatu.com o scaricando l’APP su App Store o Google Play.