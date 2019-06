Il FLAG Pescando pubblica il bando “Abbellendo”. Stanziati 360.000 Euro per interventi di riqualificazione dei borghi della pesca. Il FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale, in attuazione della sua Strategia di Sviluppo Locale, ha pubblicato il bando “Abbellendo”, che finanzia interventi proposti dagli enti locali del territorio per l’adeguamento funzionale dei punti di sbarco del pesce e dei porticcioli di pesca volti a migliorare l’igiene e la qualità ambientale, nonché interventi per la fruizione turistica sostenibile dei borghi, degli itinerari del mare e dei compendi ittici lagunari.

“Questo bando destina importanti risorse per interventi concreti di valorizzazione dei borghi della pesca” commenta il Presidente del FLAG, Alessandro Murana. “Questi luoghi sono fortemente legati alla cultura della nostra comunità e hanno grandi potenzialità, specialmente dal punto di vista turistico. Per questo motivo il FLAG ne supporta la riqualificazione, attraverso il sostegno agli interventi infrastrutturali che proporranno i comuni”.

“Il FLAG Pescando sta proseguendo il percorso di recupero e valorizzazione delle tradizioni legate al settore ittico del territorio” spiega il direttore del FLAG, Mauro Tuzzolino. “In questi mesi abbiamo svolto un intenso lavoro che ha coinvolto tutta la comunità del FLAG in maniera trasversale. Abbiamo fatto attività di formazione con gli operatori della pesca, recuperato antiche ricette di mare con gli anziani, valorizzato il pescato con ricette innovative proposte dagli chef dei nostri ristoranti, abbiamo portato i bambini delle scuole primarie alla scoperta dei luoghi autentici della pesca. Questo bando rappresenta un altro tassello della nostra strategia.”