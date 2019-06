Sennori. Tutto pronto per la festa di San Basilio Magno

Tutto pronto a Sennori per la festa del San Basilio Magno, Patrono del paese. Domani, 14 giugno, per iniziare, alle ore 8.00 – 9.00e 11.00 le Sante Messe. Alle 18.00, Santa Messa con Panegirico tenuta dal Parroco Mons. Salvatore Masia. A seguire la processione col simulacro del Santo si snoderà per le vie del centro, accompagnato dalle autorità civili e militari del paese,la banda musicale città di Sennori, costumi tradizionali e Cavalieri di Sennori, le varie associazioni e non mancherà una folta partecipazione di fedeli. Al termine, la benedizione nella chiesa parrocchiale e come da tradizione, alle ore 22.00, i fuochi pirotecnici, per omaggiare il giorno dedicato al Santo Patrono. Sabato 15 giugno, dalle ore 20.00 i festeggiamenti civili si svolgeranno nel centro culturale di via Farina con una serata musicale in compagnia di Franco Cossu, Ceppe Canu, Antonio Carta, Vanni Farina e Lello Delogu.