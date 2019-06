Sea Clean Porto Conte: domenica 9 giugno una giornata per pulire il mare e la costa

Il mare e le coste chiedono aiuto: la salvaguardia dell’ambiente passa attraverso la cura e la pulizia, anche ad Alghero.

Per questo motivo domenica 9 giugno Cantina Santa Maria La Palma, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Associazione ARESTE, associazione dei Diving di Alghero e altri partner lanciano una nuova iniziativa: #SeaCleanPortoConte, una giornata per pulire i fondali del mare di Alghero e le sue spiagge, insieme a tutte le persone che vorranno dare una mano.



Sea Clean Porto Conte è una giornata speciale, dedicata alla cura del territorio in cui viviamo.

Sarà una domenica molto particolare: appuntamento alle 9.00 nella suggestiva caletta di Port Agre, nel cuore del Parco e a poca distanza dalla spiaggia del Lazzareto. I volontari potranno pulire la caletta dai rifiuti sino al pomeriggio; dal pomeriggio in poi, spazio ai Diving di Alghero, che lavoreranno per la pulizia del fondale marino. Grazie alla collaborazione dei Diving e di diverse imbarcazioni di Alghero che hanno sposato la causa sarà possibile pulire anche il fondale di fronte alla costa: un’operazione preziosa, che contribuirà a eliminare i rifiuti accumulati da anni sott’acqua.

La pulizia della costa si unirà quindi a quella subacquea, raggiungendo una maggiore efficacia.



Tutti gli interessati potranno partecipare contribuendo alla raccolta di plastiche e rifiuti via terra: un’azione concreta per preservare questo piccolo angolo di paradiso.

Ecco il programma dell’evento:

Ore 9.00: Ritrovo presso Port Agre

Ore 9.30 – 13.00: Attività di raccolta coordinata dal Parco di Porto Conte, dall’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana e dall’Associazione ARESTE

Ore 14.00 – 17.00: Pulizia dei fondali a cura dei centri di immersione e dei pescatori locali.

Ore 17.30: presso Casa Gioiosa: saluti delle istituzioni, insieme a un momento di riflessione sui rifiuti marini e la salute del pianeta.

Conclusione dell’evento e brindisi di saluto. 🥂

#SeaCleanPortoConte è un’iniziativa realizzata e promossa dal Parco di Porto Conte/Area Marina Protetta e dalla Cantina Santa Maria La Palma, in collaborazione con l’associazione ARESTE, Legambiente Onlus, WWF Italia e l’associazione dei Diving di Alghero.

La partecipazione è libera e aperta a tutti.

Clicca sull’evento Facebook per maggiori informazioni.