Sassari. Responsabilità professionale degli operatori sanitari, al via il corso formativo 

Il corso di formazione è stato pensato per coinvolgere una platea di circa ottocento operatori sanitari e prevede altri quattro appuntamenti programmati sul territorio regionale

Si è svolto ieri mattina il primo appuntamento del corso formativo, rivolto in particolare agli operatori sanitari, sulla responsabilità professionale. Il seminario, organizzato da GBSAPRI SpA, che si è aggiudicato la gara dell’ATS Sardegna per il brokeraggio assicurativo, è stato l’occasione per illustrare i principi della legge n. 24 dell’8 marzo 2017 riguardo alle disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

«A due anni dall’emanazione della normativa, l’Azienda per la Tutela della Salute ha ritenuto necessario organizzare un ciclo di confronti tra esperti del settore assicurativo e operatori sanitari per riassumere i principi ispiratori della legge e per avviare una verifica sui primi effetti dell’applicazione della normativa – dichiara il direttore amministrativo dell’ATS Sardegna, Stefano Lorusso – oltre che per illustrare i servizi aggiudicati da ATS per brokeraggio e coperture assicurative molto performanti rispetto al passato.

Le relazioni tecniche che si sono susseguite durante il corso sono state esplicative e hanno fornito preziose informazioni ai dirigenti, ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari che hanno preso parte al convegno sulle responsabilità, civili e penali, nell’esercizio della professione».

Il corso di formazione è stato pensato per coinvolgere una platea di circa ottocento operatori sanitari e prevede altri quattro appuntamenti programmati sul territorio regionale: a Olbia, lunedì 17 giugno presso la Sala Convegni del Museo Archeologico; a Nuoro, martedì 18 giugno presso l’Euro hotel in via Trieste; a Oristano, lunedì 24 giugno presso la sede territoriale di Unifidi; a Cagliari, martedì 25 giugno presso l’albergo Holiday Inn.

«Siamo molto soddisfatti di aver supportato ATS Sardegna nell’organizzazione di un articolato percorso formativo che permette di affrontare e approfondire tutti gli aspetti legati all’introduzione della legge Gelli, grazie al coinvolgimento dei nostri esperti in materia in qualità di relatori» ha commentato Amedeo Materazzetti, Direttore Marketing e Commerciale di GBSAPRI SpA.

Durante l’incontro è stato descritto il programma assicurativo acquisito dall’ATS Sardegna a seguito di gare d’appalto, e gli obbiettivi raggiunti in questo specifico segmento aziendale: «Con la nascita dell’Azienda per la Tutela della Salute è stato possibile uniformare e razionalizzare lo stato assicurativo in tutto l’ambito aziendale, che nelle precedenti otto ex Asl risultava eccessivamente frazionato e disomogeneo, oltreché economicamente molto svantaggioso – afferma il direttore del Dipartimento Affari Generali dell’ATS, Giuseppe Pintor.

Il percorso intrapreso dall’ATS con il broker assicurativo GPSABRI ha consentito, centralizzando le gare, di ottenere polizze assicurative finalmente complete ed armoniche, capaci di generare garanzie eccellenti per gli operatori sanitari ed importanti risparmi sul bilancio aziendale superiori ai cinque milioni di euro. Un risultato importante che, nel prossimo triennio, potrebbe offrire ulteriori vantaggi».

Sono intervenuti in qualità di relatori: l’avvocato Paolo Piana, esperto in diritto sanitario; il dottor Ennio Profeta, broker di assicurazione; il professor Lorenzo Polo, medico legale; il direttore del Dipartimento Affari Generali dell’ATS, Giuseppe Pintor; il direttore ad interim dell’ASSL Sassari, Andrea Marras.