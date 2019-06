Sassari-Quod e Libreria Azuni presentano Dan Chaon e Chiara Marchelli

Domenica 23 giugno, alle ore 21.00, Dan Chaon e Chiara Marchelli saranno ospiti del Quod, in via Mercato n.1/b, in un evento organizzato dalla Libreria Azuni dedicato ai romanzi La volontà del male e La memoria della cenere, entrambi pubblicati in Italia da NNE.

I racconti del professore Dan Chaon sono stati finalisti al National Book Award, mentre i romanzi successivi hanno ricevuto diversi premi e riconoscimenti, tra cui lo Story Prize e l’Academy Award in Literature. Suoi scritti sono apparsi in Best American Short Stories, The Pushcart Prize Anthology, e The O. Henry Prize Stories. La volontà del male, finalista al Shirley Jackson Award, è stato un best seller negli Stati Uniti e in tutti i paesi europei.

La volontà del male è un thriller mozzafiato, intimo e sconvolgente, che inchioda alla pagina e sovverte le regole del racconto. Con una scrittura agile e affilata, lo scrittore consegna al lettore un romanzo sui fallimenti della memoria e i pericoli dell’autoinganno, dove il passato allunga le sue ombre sul presente, e il futuro non può che trasformarsi in una casa popolata di fantasmi.

Chiara Marchelli, invece, è autrice di quattro romanzi, una raccolta di racconti e un saggio su New York, la città dove vive. Insegna Letteratura Contemporanea, Traduzione e Scrittura Creativa alla New York University. Nel 2017 ha pubblicato Le notti blu (Giulio Perrone Editore), selezionato tra i dodici finalisti del Premio Strega.

Scritto in una lingua nitida e forte, capace di trascrivere le emozioni, La memoria della cenere racconta di una rinascita, di un’anima che si rigenera, alla ricerca di un fragile, delicato equilibrio con le verità impassibili che governano la vita.