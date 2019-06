Sassari-Quarta serata del Festival Melos

La chiesa di S. Giacomo, antistante Piazza Duomo a Sassari, sabato 29 Giugno alle ore 20:30, ospiterà la quarta serata del Festival Melos.

Il Festival va alla scoperta delle chiese storiche e dei luoghi di cultura di Sassari, Alghero, Valledoria e Milano.

Per l’Associazione Saser, che organizza il Festival, l’espressione latina “Nemo propheta in patria”, ovvero nessuno è profeta nella (propria) patria, rappresenta alcune volte un’eccezione.

Questa quinta edizione del Festival ha voluto fortemente riaffermare le eccellenze musicali della nostra Isola, ma ha dato anche spazio ad alcuni concertisti in ambito internazionale, noti ed apprezzati nella loro terra natale.

Dopo il successo del Clarsech Ensemble, un Quintetto di Arpe tutto nostrano, protagonista del recital alla chiesa di S. Giacomo si è contraddistinto il virtuoso di chitarra Cristiano Porqueddu, ritenuto dalla critica come uno dei maggiori interpreti, nel panorama contemporaneo, della musica per chitarra del XX e XXI secolo.

Nuorese di nascita, dove vive e insegna musica, Cristiano Porqueddu ha varcato i confini regionali per affermarsi in ambito internazionale come concertista e compositore.

Ha tenuto concerti, corsi e conferenze in Europa e negli Stati Uniti d’America con programmi innovativi che hanno incluso, e includono, spesso, prime esecuzioni assolute.

Il suo recente concerto alla Carnegie Hall di New York è stato definito un trionfo.

Il catalogo discografico del chitarrista è ricco di oltre cinquanta dischi pubblicati dalla major discografica Brilliant Classics con cui ha un contratto di distribuzione mondiale.

Ricco di tecnicismi che richiedono anche forti capacità interpretative, il programma della serata comprende musiche di Leo Brouwer (1939) compositore, chitarrista e direttore d’orchestra cubano, Oscar Bellomo (1981) compositore e chitarrista italiano, Roberto Piana (1970) pianista, compositore, ricercatore e saggista sassarese, Evgeny Baev (1957) chitarrista e compositore russo, Alfredo Franco (1967) chitarrista e compositore italiano, e Angelo Gilardino (1941) chitarrista, musicologo e compositore italiano autore di Studi di virtuosità e di trascendenza, definiti pietre miliari del nuovo repertorio della chitarra.

Sono tutte musiche di compositori contemporanei che si contrappongono alla location del concerto, la chiesa duecentesca di S. Giacomo, i cui elementi costruttivi e storici saranno presentati dallo storico dell’arte Mario Matteo Tola.

La serata sarà presentata da Lella Cucca.

Il Festival Melos è patrocinato dal Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Comune di Sassari, Comune di Alghero, Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e FASI, Federazione Associazioni Sarde in Italia.