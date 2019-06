Sassari-Presentazione degli indipendentisti di Liberu per Evviva la Città

Martedì 11 Giugno alle ore 19.00, presso la sede elettorale di via Turritana 29, verranno presentati gli indipendentisti di Liberu per Evviva la Città, in un incontro dal titolo Municipalismo e Autodeterminazione.

I candidati della lista sono Caterina Tani, Filippo Simula, Salvatore Sechi e Sergio Gambella.

Durante la serata sono previsti gli interventi di Marilena Budroni, Candidata sindaca per Evviva la Città; Aina Tella, responsabile dei rapporti internazionali della CUP (sinistra indipendentista catalana); Miren Mendinueta Lakuntza, ex sindaca di Arbizu per EH BILDU (sinistra indipendentista basca) e Pier Franco Devias, segretario nazionale di Liberu.

Municipalismo e Autodeterminazione vuole essere un incontro in cui al centro ci sia il confronto con le organizzazioni politiche indipendentiste presenti nei comuni delle altre nazioni senza stato in Europa, perché per gli indipendentisti di Liberu è fondamentale la presenza delle istanze dell’autodeterminazione a partire dai comuni.