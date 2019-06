Sassari. Presentazione candidati PSd’Az, elezioni comunali 2019

In questo momento storico, che vede il PSd’Az guidare la Regione Sarda con il proprio Segretario Nazionale Christian Solinas, i Sardisti Sassaresi affrontano questa campagna elettorale con la consapevolezza e la responsabilità di essere Partito di governo e, come tale, chiamato a porre rimedio ai danni creati in città dal Centro Sinistra in questi ultimi 15 anni.

La Giunta Regionale della Sardegna sta per avviare un’importante stagione di riforme che riguardano l’urbanistica e gli enti locali. Sassari non può essere tagliata fuori da questo dibattito. È per questo motivo che abbiamo chiesto ed ottenuto che a presenziare alla presentazione della lista dei Quattro Mori, sia l’Assessore Regionale all’Urbanistica ed Enti Locali, Quirico Sanna.

All’iniziativa sarà presente anche il Candidato Sindaco della coalizione di Centro-Destra-Sardista e Civici, Mariolino Andria.