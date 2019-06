Sassari- Il candidato sindaco (M5S) Maurilio Murru presenta la sua Giunta

Domani, venerdì 7 giugno, a Sassari alle ore 9,30 nella sede del Movimento Cinque Stelle,in Corso Vittorio Emanuele II nr 60,è in programma una conferenza stampa nel corso del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Sassari, Maurilio Murru.

Murru illustrerà,al pubblico e ai media,presenti la sua squadra di governo:la Giunta che guiderà la città nei prossimi cinque anni.

Una squadra di uomini e donne poggiata sulle competenze dei singoli, per rispondere alle esigenze della cittadinanza e della città. Per realizzare un maggiore ascolto e renderlo concreto verranno creati da Murru nuovi assessorati, come quello dedito all’Innovazione.

All’incontro saranno presenti anche l’onorevole Ettore Licheri e l’onorevole Mario Perantoni, portavoce del Movimento Cinque Stelle in Parlamento, e il capo gruppo M5S in Consiglio regionale Desirè Manca.