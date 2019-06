Sassari: Giornate della prevenzione e dello screening. Gli operatori della Assl Sassari dialogano con i cittadini

Gli operatori dell’Unità Operativa di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute della ATS Sardegna – ASSL Sassari incontrano i cittadini per discutere insieme di prevenzione e corretti stili di vita. Nelle giornate di giovedì 20 giugno nel Comune di Tissi e giovedì 27 giugno nel Comune di Sennori, sarà possibile ascoltare e interloquire con medici ed esperti su temi importanti quali lo screening oncologico e la diagnosi precoce.

«Notiamo con piacere una costante crescita nella collaborazione istituzionale tra la ASSL Sassari e i sindaci delle comunità locali per programmare e realizzare dei momenti di confronto con i cittadini sulla prevenzione primaria e sulla prevenzione secondaria – dichiara Antonio Genovesi, direttore della UO di Educazione Sanitaria e Promozione della Salute della ASSL Sassari. Questi incontri rappresentano un momento di grande utilità sociale e offrono la possibilità al personale medico e sanitario di promuovere strumenti importanti come gli screening oncologici e di dispensare utili consigli sui corretti stili di vita coinvolgendo direttamente gli utenti. Si tratta di un momento di arricchimento reciproco – conclude Genovesi – che consente agli specialisti di veicolare al meglio i tanti messaggi che gravitano nel campo della prevenzione».

Il programma dei due incontri si articola attorno a quattro argomenti: il dottor Antonio Genovesi, specialista in igiene e medicina preventiva, insieme alla dottoressa Fiammetta Querci, specialista in oncologia, affrontano il tema della prevenzione; la dottoressa Alba Bertoncelli, specialista in gastroenterologia, spiega l’importanza di un’alimentazione sana; la dottoressa Donatella Moroso, specialista in ginecologia, si sofferma sugli screening oncologici e sulla diagnosi precoce; la dottoressa Silvia Scanu, infermiera, descrive il funzionamento della segreteria organizzativa del centro screening.

Le giornate della prevenzione si svolgeranno rispettivamente: giovedì 20 giugno, a partire dalle ore 18, nel Centro Culturale di Tissi; giovedì 27 giugno, a partire dalle ore 18, nell’Auditorium Centro Culturale “Antonio Pazzola” di Sennori.

Nel corso dei due appuntamenti sarà distribuito del materiale informativo sulla campagna di comunicazione, promossa da Cittadinanzattiva Onlus con la collaborazione dell’assessorato regionale dell’Igiene e Sanità, “IO Equivalgo”: iniziativa nata per sensibilizzare, coinvolgere e informare i cittadini sulle caratteristiche dei farmaci equivalenti. La campagna di comunicazione mira a fornire agli utenti un’opportunità di scelta consapevole a vantaggio della sostenibilità economica delle famiglie, promuovendo la trasparenza sulle politiche dei prezzi e riducendo gli sprechi da mancata aderenza terapeutica.