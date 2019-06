Sassari. 100 volontari per pulire Porto Ferro

Proteggere la propria terra grazie al gioco di squadra: è con questo spirito che Ichnusa, insieme a Legambiente e alla Dinamo Sassari, arriva a Porto Ferro. È la quarta tappa del piccolo viaggio della birra sarda intorno alla Sardegna. Un calendario di appuntamenti, partito da Cagliari, per coinvolgere la comunità e contribuire attivamente a preservare le bellezze della Sardegna.

Un impegno costante e tangibile verso il territorio, quello di Ichnusa, fatto di attenzione a una produzione sempre più sostenibile ma anche piccoli gesti, come quello di scendere in campo in prima persona per prendersi cura della propria terra. È questo lo spirito delle giornate di pulizia promosse con la campagna #ILNOSTROIMPEGNO, in collaborazione con Legambiente Sardegna, Cagliari Calcio e Dinamo Sassari.

La quarta tappa dell’iniziativa ha coinvolto la comunità della provincia di Sassari per ripulire dai rifiuti abbandonati la pineta di Porto Ferro e la suggestive cale della baia, un piccolo angolo di paradiso messo a rischio dalle correnti che riversano sulla spiaggia grandi quantità di plastica. Anche in quest’occasione la comunità ha risposto con entusiasmo all’invito di Ichnusa. Sono 100 i volontari che hanno partecipato a questa giornata speciale.

Presente anche la Dinamo Sassari, con coach Gianmarco Pozzecco in persona, i giocatori Ousmane Diop e Lorenzo Bucarelli e l’AD Renato Nicolai.

La giornata si è conclusa con un bilancio di 101 sacchi raccolti: 72 di indifferenziata, 29 di vetro, ma anche rifiuti speciali come vecchie biciclette, ruote di trattore e pneumatici, televisori.

Commenta Katia Pantaleo, Marketing Manager di Ichnusa: “Siamo giunti alla quarta tappa di un’iniziativa che sta raccogliendo sempre più adesioni da parte della comunità, unita in un impegno comune di rispetto per la Sardegna. Ma il messaggio che vogliamo lanciare è che l’amore per la propria terra non ha bandiere e che chiunque, dovunque si trovi, può dare il suo contributo anche attraverso un semplice gesto, come raccogliere un rifiuto abbandonato”

“Questa volta la pulizia ha riguardato una superficie molto vasta, tra la pineta e le calette vicine – commenta Annalisa Colombu, Presidente Legambiente Sardegna – La tipologia di rifiuti trovati cambia tra queste due aree: in pineta abbiamo raccolto tantissimo vetro, mentre nelle calette, per via delle tante correnti che battono questa parte di costa, abbiamo trovato una distesa di plastica e microplastiche. Aver contribuito a preservare una zona della Sardegna così bella, suggestiva e naturale ci rende orgogliosi”.

La giornata a Porto Ferro è la quarta tappa della campagna #ILNOSTROIMPEGNO che, complessivamente, ha visto la partecipazione di circa 500 persone.