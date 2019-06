Santa Teresa Gallura: terzo appuntamento per “I monumenti incontrano la Lettura”

Si svolgerà al sito archeologico Lu Brandali la terza serata della rassegna letteraria che ha come sfondo i monumenti della Gallura.

Mercoledì 12 giugno alle ore 19 la straordinaria Pinuccia Sechi intervisterà Rana Haddad, giornalista siriana di nascita ma inglese d’adozione che ha lavorato per Al Jahzira e la BBC e che ora ha pubblicato il suo romanzo inglese “The unexpected love objects of Dunya Noor”. Il romanzo parla dell’amore di due ragazzi che compiono un viaggio di ritorno nella loro terra natia (la Siria) e scoprono aspetti del loro carattere, della vita delle donne appartenenti ad una cultura molto distante dalla loro e dell’amore in generale che cambierà il loro punto di vista e la loro visione per la vita. L’intervista sarà in inglese con traduzione in italiano e l’ingresso è libero. Si ringrazia il Settore Socio-Assistenziale del Comune di Santa Teresa Gallura e l’Hotel La Funtana per la collaborazione. La rassegna è stata creata grazie al Contributo della Fondazione di Sardegna e dei Comuni di Aglientu, Aggius e Santa Teresa Gallura.