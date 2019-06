Santa Teresa Gallura. Domani 14 giugno inizia la V edizione di Teatri Peregrini con tema 2019 “Terre”

Programma Teatri Peregrini 2019 “Terre”

Sala da Training di officineperegrine teatro, Vicolo San Vittorio 2, h 16:00 – 20:00 Laboratorio Teatrale condotto da Maria Luisa Usai per performance Io non volevo essere Ofelia (primo studio)

(E’ obbligatoria l’iscrizione al 329 617 8937 o via mail a officineperegrine@gmail.com)

VENERDI’ 14 GIUGNO

– TERRE ISOLATE ed ESPLORATE 1

Spiaggia di Rena Bianca, h 10:30

Presentazione del gioco esplorativo sui luoghi ed eventi del festival

con l’APP HEART OF SARDINIA, app ufficiale di TEATRI PEREGRINI 2019 TERRE

– PRE -TERRE NARRATE 2

Sala da Training di officineperegrine teatro, Vicolo San Vittorio 2, h 10:00 – 14:00 Laboratorio Teatrale ed Elettronico condotto da Ramona Tripodi (Inbilicoteatro) e Marco Messina (99Posse) per performance Sine

(E’ obbligatoria l’iscrizione al 329 617 8937 o via mail a officineperegrine@gmail.com)

– TERRE NARRATE 1

Cave Romane di Capo Testa, h 18:00

Performance Teatrale Io non volevo essere Ofelia (primo studio)

di e con Maria Luisa Usai

– TERRE ESPLORATE 2

Visita guidata a cura di COOLTOUR GALLURA

(E’ obbligatoria la prenotazione al 392 054 7979, Stefania)

SABATO 15 GIUGNO

– TERRE ABBANDONATE e TERRE AMATE

Rifugio Arca Sarda, h 10:00

Presentazione della mostra fotografica Teatri Peregrini negli anni

con visita guidata e conoscenza degli animali ospitati

a cura dell’Associazione ARCA SARDA

– PRE -TERRE NARRATE 2

Sala da Training di officineperegrine teatro, Vicolo San Vittorio 2, h 10:00 – 14:00 Laboratorio Teatrale ed Elettronico condotto da Ramona Tripodi (Inbilicoteatro) e Marco Messina (99Posse) per performance Sine

(E’ obbligatoria l’iscrizione al 329 617 8937 o via mail a officineperegrine@gmail.com)

– TERRE NARRATE 2

Piazza Santa Lucia, h 21:30

Monologo Teatrale A Testa sutta di e con Giovanni Carta (Accura Teatro)

a seguire le danze del GRUPPO FOLK LUNGONI

DOMENICA 16 GIUGNO

– TERRE INQUINATE e TERRE VISSUTE

Piazza San Vittorio 6, h 9:30

incontro per escursione all’iSola di Municca con Festa della natura e dell’arte:

• Laboratorio di disegno condotto da La bottega della strega per bambine e bambini e presentazione del progetto di un Film di Animazione di Etica Ambientale prodotto con officinepegrine teatro. Nel laboratorio sarà possibile “inventare i personaggi” e partecipare così alla creazione del futuro film.

• Laboratorio Teatrale aperto a cittadin* del mondo contro ogni forma di razzismo Orizzonte Unico Confine Flash di officineperegrine teatro

• Dialoghi sulla Natura, incontro aperto a proposte ecologiste, con presentazione delle scelte “We are green” praticate dalla Delphina Hotels & Resorts

• Raccolta della plastica e di altri rifiuti

• Bagno e poesia con gli artisti del festival

– PRE -TERRE NARRATE 2

Sala da Training di officineperegrine teatro, Vicolo San Vittorio 2, h 19:00 – 23:00 Laboratorio Teatrale ed Elettronico condotto da Ramona Tripodi (Inbilicoteatro) e Marco Messina (99Posse) per performance Sine

(E’ obbligatoria l’iscrizione al 329 617 8937 o via mail a officineperegrine@gmail.com)

LUNEDI’ 17 GIUGNO

– PRE -TERRE NARRATE 2

Sala da Training di officineperegrine teatro, Vicolo San Vittorio 2, h 10:00 – 14:00 Laboratorio Teatrale ed Elettronico condotto da Ramona Tripodi (Inbilicoteatro) e Marco Messina (99Posse) per performance Sine

(E’ obbligatoria l’iscrizione al 329 617 8937 o via mail a officineperegrine@gmail.com)

– TERRE NARRATE FUORI CONCORSO

Casa di Riposo Sacro Cuore, h 16:00

Laboratorio/Spettacolo I Racconti del Cuscino 2.0

di officineperegrine teatro con i nonnini e le nonnine del Sacro Cuore

– TERRE ESPLORATE 3

Davanti alla spiaggia di Santa Reparata, 18:30

peregrinata su due ruote a cura di GOOD MOOD CYCLING

(E’ obbligatoria la prenotazione al 348 274 2183, Maurizio)

– TERRE NARRATE 3

Belvedere di Santa Reparata, h 21:30

Monologo teatrale Dove metterai le tue radici di e con Elisa Occhini

Anteprima Nazionale

MARTEDI’ 18 GIUGNO

– TERRE IMMAGINATE e DIPINTE

Piazza del Sapere, h 19:00

incontro con l’artista ufficiale del festival, FRAD e presentazione del suo nuovo libro

Non Facciamone Un Lesbodramma Extended