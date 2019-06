Santa Maria Coghinas- Due le prove per lo Shardana Rally

La seconda edizione della corsa sarda, Shardana Rally, vedrà disputarsi due prove speciali ripetute per tre volte rispettivamente Anglona e Costa Rossa.

Si tratta di due stage che potranno essere influenti per la classifica, a causa delle loro opposte caratteristiche: uno più veloce e l’altro più tecnico. Ma ancora per il meteo perché il caldo o un improvviso temporale estivo potranno condizionare il risultato della gara.

Il percorso da compiere quest’anno, il 30 giugno, si trova a Santa Maria Coghinas (SS), e sarà un percorso di trentasette chilometri da vivere sotto la pressione dei cronometri. Trentasette chilometri che possono sembrare pochi, ma che in realtà sono sufficienti per mettere in difficoltà anche i piloti più dotati.

La prima tappa, Ps1-3-5 , di 6,98 km sarà Anglona: in essa si corre dalle ore 9.00, dalle 12.03 e dalle 14.42 sulla speciale più lunga della gara, quella che sfiora i sette chilometri.

Questa tappa parte e si sviluppa tutta nel territorio di Santa Maria Coghinas. Lo start è situato proprio in prossimità della piazza del paese dove verrà anche allestito un ristoro. Le prime curve si affrontano tra le case lasciando via via il paese mentre si imbocca una salita veloce. I piloti avranno poi avere a che fare con alcuni tornantoni ampi da fare puliti, intervallati da rettilinei. Poi una pendenza con un fondo regolare e liscio. In seguito un lungo destra che immette nella prima vera discesa, molto veloce, impone di seguire bene le traiettorie; sarà poi la volta della pianura con una carreggiata stretta. Il tracciato risale poi a sinistra e riprende un saliscendi collinare molto veloce; dopo il passaggio tra due case si ritorna a scendere con carreggiata ampia che, nonostante alcuni cambi di asfalto, presenta un fondo sempre regolare; all’ennesimo bivio si scende a destra per rituffarsi tra prati e arbusti verso il fine prova.

Questa prima parte è una speciale molto veloce in cui la differenza la possono fare il coraggio dei piloti e le doti delle vetture che per la tipologia di strada saranno le vetture S1600.

Il Ps2-4-6 sarà situato sulla Costa Rossa (km 5,60)

I tre passaggi previsti su questa prova scatteranno alle 10.07, alle 12.46 e alle 15.25. Difficilmente si trova una location migliore per iniziare a correre: la partenza è collocata in fondo al lungo mare di Li Junchi, celebre spiaggia nel territorio di Badesi.

Si entra nell’area situata in fondo alla strada dove per il pubblico non mancheranno aree attrezzate per assistere comodamente alla prova e chioschi ristoratori. Dopo aver lasciato il mare alle proprie spalle i piloti inizieranno una salita ricca di curve e controcurve pronte a trarre in inganno; un tratto veloce farà poi prendere una sinistra al primo bivio e subito dopo, una destra in prossimità di uno stop; passate un paio di curve tonde si potranno innestare in sequenza un po’ di marce alte grazie alla presenza di una discesa e subito dopo una sinistra insidiosa si tornerà a salire con un’altra curva sinistra dove sarà quasi d’obbligo l’utilizzo del freno a mano; lì la carreggiata si restringerà di molto e si alterneranno numerosi saliscendi. Si succede poi qualche piccolo allungo interrotto da curve che chiudono fino ad incontrare un’immissione che porta in dote un asfalto chiaro, più omogeneo ed una carreggiata più larga e adatta alle traiettorie. Si arriverà alle prime case dove è fissato uno stop e dove i concorrenti dovranno effettuare un’inversione sinistra sicuramente spettacolare che immette su una statale con curve in appoggio. Quest’ultima parte sarà decisamente più veloce con curve ampie da S1600. La prova terminerò subito dopo una sinistra su ponte.

Per partecipare alla corsa i concorrenti potranno inviare le iscrizioni a partire dal 29 maggio fino al 21 giugno.

Al fine di incentivare le partecipazioni, gli organizzatori hanno previsto parecchie agevolazioni sui trasporti per chi arriva dalla penisola: varie sono infatti le convenzioni con Grimaldi Lines, Moby e Tirrenia per usufruire di tariffe speciali su traghetti e navi.

Per informazioni il contatto è il seguente shardanamotorsport@gmail.com.