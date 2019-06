Sanremo: ieri cerimonia d’avvicendamento alla Base Logistica Addestrativa

Si è svolta ieri mattina a Sanremo la cerimonia d’avvicendamento alla Base Logistica Addestrativa.

Il Tenente Colonnello Alessandro Recine lascia l’incarico al Tenente Colonnello Enrico Ciucci.

La cerimonia si è svolta alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose della Provincia d’Imperia, tra cui il Prefetto di Imperia Alberto Intini, il Vescovo Antonio Suetta, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Mommo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Alfonso Ghiraldini, l’Assessore Regionale Gianni Berrino, il Sindaco di Sanremo Alberto Bianchieri ed il Colonnello Claudio Ladisi, Capo Centro Gestione Basi Logistico Addestrative del Comando Militare della Capitale, che, in qualità di comandante gerarchicamente sovraordinato, ha preso la parola per salutare le Autorità intervenute, complimentarsi per il lavoro svolto dal Ten. Col. Recine e formulare gli auguri per il nuovo incarico al Ten.Col. Ciucci.

Il Tenente Colonnello Enrico Ciucci sottolinea che: “Il mio è un ritorno a casa, sono partito da San Remo 35 anni fa per intraprendere questa splendida avventura militare. Dopo 15 trasferimenti penso di chiudere il ciclo nella mia città natale. Sono arrivato a maggio da un’esperienza nel teatro iracheno che mi ha visto impegnato in uno staff multinazionale militare con compiti di addestramento alle truppe. La Base Logistica Addestrativa di Sanremo dovrà continuare ad essere un punto d’integrazione con la comunità sanremese. E’ stato per me un grande onore avere quest’oggi la presenza di così tante autorità”.

Il Tenente Colonnello Alessandro Recine dichiara che: “Provo forti emozioni nel lasciare questa magnifica base logistica, con la consapevolezza di aver operato con la massima professionalità. Nello spirito di protezione sociale, abbiamo cercato di offrire il massimo confort ai nostri ospiti, allietando tutte le attività delle Forze Armate, sia dal punto di vista cerimoniale che commemorativo. Auguro al Tenente Colonnello Enrico Ciucci un proficuo lavoro e che possa mantenere attivo quell’amor proprio e quella serenità che esiste in questa base logistica. Andrò ad operare al Comando Militare Esercito Liguria di Genova”.