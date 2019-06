San Sperate. Domenica 7 il seminario “Il potere dell’Alimentazione Ayurvedica” con il dottor Navarro

Per l’Ayurveda noi siamo ciò che mangiamo. L’alimentazione influenza concretamente il benessere del nostro corpo, della mente e dell’anima. Conoscere le proprietà nutritive dei cibi e delle combinazioni alimentari, consente di recuperare la forma fisica e ritrovare un sano equilibrio tra corpo e mente.

L’Ayurveda approfondisce l’analisi del cibo attraverso i 5 elementi che lo compongono, dei 6 gusti, delle qualità, dell’energia, della sua azione su corpo, mente, spirito e della sua azione curativa.

Il corso è aperto a tutti ma soprattutto a chi pensa che l’alimentazione sia uno strumento per prendersi cura di se stessi.

Il corso sarà tenuto dal Dottor Diego Navarro e comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Per meglio comprendere come applicare i principi di alimentazione ayurvedica in pratica nel seminario è incluso il pranzo.

“Il cibo sostiene la vita di tutti gli esseri viventi. Tutti gli esseri viventi nell’universo necessitano di cibo. L’aspetto, la chiarezza, una buona voce, longevità, creatività, felicità, nutrimento, vitalità, ed intelletto tutti dipendono dal cibo. Le azioni compiute per i raggiungimenti terreni, per il raggiungimento di una vita paradisiaca e dell’illuminazione, tutti dipendono dal cibo.” Caraka Samhita

IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Dalle 9.30 alle 12:30

I cinque elementi e i dosha

I sei sapori (dolce, acido, salato, pungente, amaro, astringente)

Sapori e organi

Regole dell’alimentazione

PRANZO (incluso nel seminario) per comprendere nella pratica come applicare i principi della alimentazione ayurvedica

Dalle 14:30 alle 17:30

Considerazioni ayurvediche su alcuni alimenti (Lassi, Ghee, Miele)

Gli straordinari benefici dell’acqua calda

Imparare ad apprendere attraverso la visione ayurvedica alcune proprietà ed effetti dei cibi e le loro combinazioni

Domande e curiosità dei partecipanti

IL DOCENTE: DOTT. DIEGO NAVARRO

Laurea in Medicina e Chirurgia (il 7.7.1977, voto 110 e lode), specializzazione in Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare con il massimo dei voti.

Ordinario di Radiologia ospedale Cardarelli di Napoli dal 78 al 92 e docente di Ecografia all’Università di Napoli, della SIRMN (Società Italiana Radiologia e Medicina Nucleare) e della SIUMB ( Società Italiana di Ultrasuoni in Medicina e Biologia).

Dagli anni ’90 inizia ad interessarsi di fitoterapia spagirica, filosofia alchemica e Ayurveda. Da oltre 25 anni è docente di Medicina Vedica e Ayurveda Maharishi.

Tiene regolarmente corsi di base, di approfondimento e di perfezionamento in Medicina Ayurvedica e teorico-pratici di alimentazione ayurvedica in Italia e all’estero. Presidente Onorario Ami-Ayurveda e già presidente della Società Medica Ayurvedica. Da oltre 25 anni pratica arti marziali (cintura nera di karatè) e yoga, di cui è istruttore.

DOVE SI TIENE: AZIENDA OrtoPIA

OrtoPIA è un’azienda agricola fondata a San Sperate nel 2015 e guidata da Maria Antonietta Pia, che coltiva ortaggi e frutta di stagione senza trattamenti chimici.

La sua filosofia è: “la nostra felicità comincia dal mangiar sano e tutti a modo nostro possiamo contribuire al cambiamento verso un mondo più consapevole e sostenibile”

OrtoPIA si trova in Via Giardini a San Sperate

PER ISCRIZIONI, INFO E CONTATTI

al telefono OrtoPia 3407808014 – Neferty 345/3478880

via mail a nefertybc@live.com

messaggio whatsapp a OrtoPia 3407808014 oppure Neferty 345/3478880 (indica il tuo nome e l’ora in cui vuoi che ti richiamiamo)

I Posti sono limitati

Tariffa agevolata per iscrizioni entro il 1 luglio

Le iscrizioni chiudono il 5 luglio