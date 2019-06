San Gavino Monreale si tinge di Viola. Una Notte di sport, shopping, eventi e tanto colore

Sabato 22 giugno San Gavino Monreale darà il benvenuto all’Estate 2019 con la Notte Viola. Un’iniziativa di marketing urbano e di valorizzazione delle attività sportive e degli artigiani/hobbisti pensata da due giovanissimi sangavinesi, Davide Moreno e Alberto Ibba, con la preziosa e fondamentale collaborazione della Pro Loco di San Gavino.

“ Quando abbiamo pensato di progettare La Notte Viola – dichiarano i due organizzatori – ci siamo posti come obiettivo quello di valorizzare l’offerta commerciale della via Roma e delle aree limitrofe. L’idea, comune alle tante manifestazioni che ogni estate si realizzano sul territorio nazionale e regionale è quella di prendere quanto di buono esiste a San Gavino Monreale e di metterlo in vetrina cercando di far rivivere la via Roma e di riportare i sangavinesi ad animare gli spazi pubblici della cittadina.

Partecipare e diventare protagonisti è facilissimo. Basta visitare la nostra pagina evento NotteViola – San Gavino Monreale e contattarci per posta privata. Invitiamo tutta la popolazione di San Gavino a partecipare e a dare il benvenuto all’estate indossando, il giorno 22 giugno, almeno un indumento di colore viola”.

La manifestazione si svolgerà SABATO 22 GIUGNO. A partire dalle ore 19:00 fino alle 01:00 la via Roma si animerà di luci e colori. Concerti, organizzati grazie alla collaborazione della Pro Loco e di alcune attività locali che in questi giorni si stanno rendendo disponibili, sfilate di moda, hobbisti, punti ristoro, si susseguiranno lungo tutto il tracciato centrale della strada principale del paese.

“Durante la NOTTE VIOLA – continuano i due organizzatori – tanto spazio sarà dato allo sport e alle associazioni sportive. Sulla scia dello Sport Village nato dalla creatività e dalla competenza della Stazione Culturale del Medio Campidano abbiamo pensato di riproporre all’interno dell’evento Notte Viola un format che aveva avuto un grandissimo successo di pubblico.

La via Roma quindi sarà la vetrina in grado di offrire risposte precise ed attente a tutti quelli che si vogliono avvicinare alle società sportive e alle palestre, una buona ragione per scegliere con chi mettersi in forma nella prossima stagione”