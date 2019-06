San Gavino Monreale. Il sindaco Tomasi spiega il successo di “Notte Viola 2019”

Sabato 22 giugno le strade di San Gavino sono state animate fin a tarda notte da una folla allegra e festante. Negozi aperti, spettacoli di strada, musica e divertimento.

“Le premesse c’erano tutte, ma la paura di fare flop ci ha accompagnato fino all’ultimo – ci raccontano Davide Moreno e Alberto Ibba, giovanissimi organizzatori della manifestazione Notte Viola San Gavino Monreale”.

Sabato 22 giugno la via Roma di San Gavino Monreale, anche se per poche ore, ha fatto un salto indietro nel secolo scorso. Diverse centinaia di persone hanno affollato la strada e i negozi, partecipando attivamente alla Notte Viola di sabato 22 giugno. Un successo

L’evento, che ha bocce ferme si è rivelato un successo, ha visto la partecipazione di hobbisti ed espositori, di associazioni sportive locali e di realtà associative operanti nel settore sociale. Il risultato è stato una grande festa di strada che dalle 19:00 di sabato alle prime ore del giorno dopo ha fatto si che i sangavinesi si riappropriassero dei loro spazi pubblici.

Centinaia le persone che sabato sera si sono riversate lungo il corso della via Roma per partecipare al nuovo format della notte “viola” organizzata dai die giovani sangavinesi Alberto Ibba e Davide Moreno assieme alla Pro Loco. Una notte magica, ricca di attività ed iniziative per tutte le età, una notte andata al di là delle più rosee aspettative con molti esercenti che hanno dovuto fare i conti con le corse dell’ultimo minuto per riuscire a soddisfare tutti. Diversi i punti di animazione e divertimento dislocati lungo la via Roma consentendo così a tutti di assistere ai diversi spettacoli organizzati.

“Questa edizione della “La Notte Viola” è stata un vero e proprio successo – le parole usate dal Sindaco Carlo Tomasi, recentemente confermato alla guida del paese di San Gavino Monreale – ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento, gli organizzatori, i commercianti, la Pro Loco e le tante associazioni che (ancora una volta) hanno dimostrato come San Gavino abbia tantissimo da dire e da mettere in mostra”.