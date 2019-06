Roma- La Biblioteca del Senato ospita la Mostra dedicata al film “Il Gattopardo”

Verrà inaugurata lunedì 17 giugno alle ore 17,00 nella Biblioteca del Senato, in Piazza della Minerva a Roma, la mostra fotografica dedicata al film capolavoro di Luchino Visconti Il Gattopardo.

L’iniziativa è organizzata da BCsicilia e dal Centro studi La Donnafugata del Gattopardo.

Per l’occasione sono previsti gli interventi di Gianni Marilotti, Presidente della Commissione per la biblioteca e per l’archivio del Senato, di Vincenzo Maurizio Santangelo, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, di Fabrizio Trentacoste, Senatore della Repubblica, di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia e di Giuseppe Cusmano, Presidente BCsicilia sede di Ciminna.

La giornata verrà coordinata da Paolo Spirito, giornalista e autore RAI 1.

Il vero nome della mostra è Il set del Gattopardo in 300 immagini e racconta i novanta giorni di lavoro per la realizzazione del Film Il Gattopardo a Ciminna, trasformata nella Donnafugata di metà Ottocento.

La manifestazione ci porta all’interno deI backstage della lunga avventura che coinvolse la piccola comunità in quello che sarebbe stato un capolavoro della cinematografia italiana.

L’esposizione è la più grande mostra fotografica dedicata al film capolavoro di Luchino Visconti e fa conoscere al pubblico questo materiale inedito, recuperato attraverso un lungo lavoro in giro per l’Italia.

Alle ore 19,00 è in programma la visita guidata al Chiostro dei Frati della Basilica di Santa Maria sopra Minerva.

La mostra resterà aperta fino al 22 Giugno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e sarà ad ingresso gratuito.