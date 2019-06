Riola Sardo: il 29 giugno il Concertone al Parco dei Suoni

Sarà il Parco Dei Suoni di Riola Sardo ad ospitare quest’anno il CONCERTONE, format che da anni viene proposto in provincia di Oristano, considerato tra gli eventi più divertenti e attesi dalla platea sarda. A salutare l’inizio dell’estate in musica, alcuni tra i importanti nomi di rilievo nazionale come i rapper NITRO ed HELL RATON e il trapper DANI FAIV, pilastri indiscussi della Machete Crew di SALMO, che saranno al centro di una sequenza musicale che spazierà dal rap al rock, dal metal all’elettronica.

Una commistione di generi e di animi molto originale, che farà da apripista a un’altra formazione d’eccellenza della scena alternativa italiana: i REZOPHONIC, il collettivo di musicisti che ama riunirsi su un palco a sostegno di importanti progetti di solidarietà e che quest’anno si dedicherà al progetto idrico umanitario lanciato da ICIO Onlus.

A condividere il palco della lunga notte d’estate ci saranno anche: Eva Poles (Prozac +), Andy Fumagalli (Bluvertigo), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Mario Riso (Movida), Kg Man, Ketty Passa (Nemo, Rai 2), Giuseppe Fiori, Federico Malandrino, Giovanni Frigo (Movida), Gianluca Battaglion (Movida) Andre Butturini e Marco Priotti (The Voice).

E non è finita. Oltre ad ospitare nella pre-serata le band Mymisses, Timbers and Farmers, King Howl, un altro momento di grande spettacolo sarà l’open party, previsto all’ora del tramonto, animato da un ospite di eccezione: LUCAS CASTRO, il giocatore argentino della squadra del Cagliari che si presenta alla platea nelle vesti di musicista presentando proprio al Parco dei Suoni di Riola Sardo il suo disco di esordio.

Non solo aperitivi in musica: all’interno del Villaggio del Gusto si potranno gustare ottimi piatti con le eccellenze enograstronomiche isolane, in un’area dedicata che mette a disposizione della platea ben cinque zone dedicate. Da non perdere anche la visita alla Galleria del Territorio con mostre ed esposizioni a tema.

Info Tickets

I biglietti per l’evento potranno essere acquistati in prevendita tramite i circuiti abituali (Box Office Sardegna, Ticket One, Evenbrite) al costo di 5 euro + 1,50 di prevendita oppure al botteghino, al costo di 5 euro entro le ore 22, e di € 8 euro dalle 22 in poi.