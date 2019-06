Release ufficiale per Frames: fuori l’attesissimo album degli Overclank!

Frames è il nuovo album degli Overclank edito da Areasonica Records, accompagnato suyoutube e Spotify dal secondo singolo estratto 21 e disponibile all’acquisto su iTunes e su tutti i migliori store digitali internazionali!

Frames, dodici tracce, esperienze di vita disseminate come pezzi di un puzzle, un lavoro che si fa sintesi di un sound più contemporaneo rispetto al disco precedente, un rock incisivo ma mai banale che incontra un post grunge dalle ispirazioni più melodiche, coinvolgente e sostenuto da vocalità piacevoli e graffianti. L’album viene recensito positivamente in anteprima da Antonio Bacciocchi di Radio Coop che scrive “In costante equilibrio tra hard rock e grunge i brani scorrono veloci e convincenti, suonati con convinzione e perizia. Tutte le carte sono in regola per aspirare ad alte vette.”

Il videoclip del nuovo singolo 21 accompagna la release: un viaggio dentro la testa di un neo ventunenne che guarda a ciò che si è lasciato alle spalle pensando a cosa gli riserverà il futuro. Per dirlo con le parole degli Overclank “L’unica cosa certa è che il fiume scorre in una sola direzione, solo la barca della memoria può percorrerlo in entrambi i sensi.”

