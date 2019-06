Rally Italia Sardegna 2019. Tutto pronto per il battesimo Mondiale di Gallu/Pirisinu

Sarà della gara anche l’equipaggio formato da Andrea Gallu e Giuseppe Pirisinu, in gara con la Peugeot 208 R2 (numero 129) preparata da Julli con il Team Autoservice Sport.

Per il Rally Italia Sardegna il duo Gallu-Pirisinu cambia livrea della loro Peugeot 208 dedicandone una solo per questa importante gara mondiale, scelta fatta per venire incontro ai tanti sponsor che stanno sostenendo l’equipaggio totalmente sardo, uno dei pochi equipaggi sardi iscritti anche al Campionato Italiano Rally Terra.

Andrea Gallu: “Non vedo l’ora che sia martedì! Finalmente scatteranno le ricognizioni di questa favolosa gara che correremo nel pieno del chilometraggio, più di 310 chilometri. Il nostro obbiettivo è quello di ben figurare nel CIRT dove dovremo vedercela contro avversari-amici veramente forti e allo stesso tempo vogliamo portare la vettura sulla pedana di Alghero. Ringraziamo gli sponsor e gli amici che ci permettono di essere al via della gara, vi aspettiamo lungo le prove speciali e in assistenza ad Alghero per farci il tifo”.

Giuseppe Pirisinu: “Tantissima qualità in questo elenco 2019, da italiano e vero appassionato non posso che esultare per questo bellissimo risultato. Tornando alla nostra gara, sarà durissima anche perché partiremo in fondo al gruppo con il rischio di trovare strade parecchio segnate con grandi canaloni. Dovremo agire di testa per evitare forature ed altre problematiche tecniche. Ormai mancano pochi giorni e noi siamo pronti, il ringraziamento più grande va agli sponsor e agli amici che ci stanno supportando in questa magnifica avventura mondiale”.