Quartu Sant’Elena-Il Teatro Centrale Alidos da il via ad una Residenza Artistica

A partire da Lunedì 24 Giugno alle ore 19:00, presso il Teatro Centrale Alidos nella principale Piazza S. Elena a Quartu, il Teatro darà l’avvio ad una Residenza Artistica che coinvolgerà 20 giovani attori.

La Residenza Artistica proposta dal Teatro Actores Alidos è un’esperienza di pratica teatrale svolta all’interno della Compagnia.

Il programma prevede una formazione di base teorico-pratica completa sia dal punto di vista artistico sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e amministrativo, tutte conoscenze che, attraverso incontri mirati con le diverse figure professionali, risulteranno fondamentali sia per intraprendere un’attività professionale in proprio che per affrontare la vita di compagnia.

Nella Residenza vengono affrontati diversi momenti di studio sull’ espressività fisica e vocale, sulla creatività, sulla dizione, sulla recitazione, sull’ improvvisazione singola e di gruppo etc, ma anche su varie discipline artistiche associate all’arte dell’attore come la danza, il canto, l’arte performativa, la scenografia, l’illuminotecnica e tutto ciò che può concorrere alla formazione completa di un artista dell’arte scenica.

L’attività della Residenza si svolgerà con l’approccio tipico dello spirito di bottega in cui l’allievo si confronta costantemente col maestro il quale gli trasmette la sua esperienza giorno dopo giorno attraverso l’insegnamento e la pratica quotidiana.

L’iniziativa prevede l’ausilio di professionisti del settore come registi, attori, cantanti, performer, drammaturghi, danzatori, organizzatori, tecnici, amministratori, ect. ed è finalizzata all’individuazione e alla formazione di giovani aspiranti attori.

Ad alcuni dei partecipanti alla Residenza verrà offerta la possibilità di entrare a far parte della Compagnia che da oltre trent’anni è circuita a livello internazionale.

Tutti gli interessati devono inviare una mail di conferma entro il 21 giugno indicando il proprio recapito telefonico e la data di nascita all’indirizzo: teatroactoresalidos@gmail.com