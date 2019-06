Presentato alla Fiera del Libro di Imperia il libro di Stefania Orengo “Le 7 Porte”

Quando la sorella più ambiziosa, Venison, lascia Boston per trascorrere un anno a Santiago di Compostela, dove svolgerà la tesi in storia delle religioni, Fawn, prossima a diventare avvocato, ha il presentimento che qualcosa stia per cambiare inesorabilmente.

Ed è quando, all’improvviso, passati alcuni mesi dal suo arrivo in Spagna, Venison sparisce nel nulla che la sorella, metodica, razionale e avversa ai cambiamenti, decide di affrontare un lungo oscuro viaggio alla sua ricerca.

Questo viaggio la porterà molto oltre le sue aspettative, riuscendo, suo malgrado, a scoprire verità nascoste sulle origini della loro famiglia, viaggiando attraverso Spagna e Francia sullo sfondo di due grandi e misteriosi santuari, Santiago e Rocamadour.

Christian Flammia