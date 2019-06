Presentata la squadra di governo del Movimento Cinque Stelle

Stamattina a Sassari la sede del Movimento Cinque Stelle in Corso Vittorio Emanuele II nr 60 è stata teatro della conferenza stampa di presentazione a pubblico e ai media della Giunta che, nei prossimi cinque anni, guiderà la città al fianco del candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Sassari, Maurilio Murru.

La squadra di governo cittadino del M5S è stata presentata alla presenza dell’onorevole Ettore Licheri e dell’onorevole Mario Perantoni, portavoce del Movimento Cinque Stelle in Parlamento, e del capo gruppo M5S in Consiglio regionale Desirè Manca. La Giunta conta dell’apporto di quattro donne e cinque uomini, per un’età media di 45 anni.

Maurilio Murru, candidato sindaco per il Movimento Cinque stelle: «Siamo pronti a guidare Sassari con una squadra di tecnici, giovane, con competenze e costruita per sviluppare un progetto serio di rilancio della nostra città. Sassari non ha più tempo da perdere e il prossimo 16 giugno ha un’occasione unica per ricominciare a correre».

La squadra messa in campo dal 47enne Maurilio Murru è composta dal dottor Costantino Lionetti, 59 anni, Programmazione e Sviluppo Economico; dottoressa Noemi Piga, 36 anni, Comunicazione e Politiche Partecipative; dottoressa Laura Fois, 32 anni, Innovazione, Istruzione e Politiche Giovanili; professor Marcello Cherchi, 53 anni, Sport e Benessere; dottor Mario Rigoldi, 52 anni, Finanza, Affari Generali e Gestione del Patrimonio; architetto Stefano Sechi, 38 anni, Pianificazione Territoriale e Urbanistica; dottoressa Nica Mannoni, 37 anni, Sociale, Politiche Abitative e Sicurezza; dottoressa Nadia Canu, 42 anni, Cultura; dottor Ivo Manca, 56 anni, Ambiente e Decoro Urbano.

Sassari la città del benessere e dello sport

Maurilio Murru

Candidato sindaco di Sassari

Movimento Cinque Stelle