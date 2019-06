Praino: online il nuovo video per Biriyani

PRAINO, è uscito il nuovo video del cantautore calabrese, bolognese di adozione, per BIRIYANI , pubblicato il 14 giugno per REC DISCHI INDIPENDENTI / MANITA DISCHI .

“Sarò solo un’altra calamita sul tuo frigo, di tutti i viaggi che ti fai”

Regia di Tonino Sanfedele, scritto da Praino .

BIO: Francesco Praino è un cantautore, classe 89, nato in Calabria e trasferitosi a Bologna a 18 anni, dove vive tutt’ora. Dopo anni di esperienze come batterista decide di dedicarsi al suo progetto da solista: nel tempo la passione per la scrittura diventa il suo punto di forza. Praino si è fatto strada sulla scena indipendente italiana con il progetto “Il Disco Di Praino” uscito per la REC Dischi Indipendenti l’8 giugno scorso: 7 brani e due videoclip che raccontano storie di amori non corrisposti e dei momenti belli ma anche difficili della vita universitaria, soprattutto per gli studenti fuori sede, adottando un modo di comunicare molto personale, particolare, attuale ed empatico. Su Spotify, in particolare, si registra l’apprezzamento da parte del pubblico superando i 50.000 ascolti, in pochi mesi; un buon risultato considerando che la promozione dell’Lp è avvenuta soprattutto tramite canali indipendenti e social media. Praino, questa estate, ha presentato con la band “Il Disco di Praino” durante un minitour di quattro date: tre in Calabria e una a Bologna, riscontrando un buon successo anche dal vivo e ricevendo richieste di concerti in giro per L’Italia, da parte dei suoi fans. Per questo motivo a novembre è iniziata la collaborazione con la BeAlternative Eventi, di Cosenza, che si è appassionata al progetto e ha deciso di curare il management e il booking.