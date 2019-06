Porto Torres-Torna l’appuntamento con la rassegna Musicando per la città

Nell’ambito della rassegna Musicando per la città ritorna protagonista la grande musica classica di Schumann, Mendelssohn e Medtner.

Questi tre grandi compositori saranno interpretati dal giovane pianista sassarese Alessandro Virdis, punti di riferimento, per lui, nella scrittura strumentale del periodo romantico.

Il concerto è previsto per domenica 9 giugno alle ore 11.30 presso il salone della Scuola civica di musica F. De Andrè a Porto Torres.

Per l’occasione Virdis propone una selezione mirata delle più importanti sonate pianistiche di Medtner e la rara esecuzione delle fantasie di Schumann e Mendelssohn.

La rinnovata vitalità propositiva del pianista Virdis, si concretizza in un repertorio di qualità, capitoli musicali particolari nell’esperienza creativa dei compositori geniali dell’Ottocento, in grado di accogliere attimi di sublime ispirazione, accorata poesia e autentica originalità musicale.

Alessandro Virdis, già membro per due anni dell’Orchestra Giovanile della Sardegna, attualmente frequenta il biennio accademico di pianoforte ad indirizzo solistico sotto la guida del professore Andrea Ivaldi. Dopo aver conseguito il diploma di pianoforte nel 2016 presso il conservatorio L. Canepa di Sassari, partecipa a numerose Masterclass con maestri di fama internazionale come Benedetto Lupo, Olaf John Laneri e Maurizio Baglini. Una carriera tutta in ascesa tra numerosi concerti e lezioni-concerto, sia in veste di solista che in formazioni da camera.