Porto Torres. Reis e leggi di settore, chiarimenti in seguito alle disposizioni della Regione

In seguito a quanto disposto dalla Regione Sardegna sulla non erogazione del Reis a favore di chi beneficia del Reddito di Cittadinanza, l’Assessorato alle Politiche sociali, dopo le verifiche effettuate tramite l’Inps di Sassari, informa di aver ricevuto l’elenco dei destinatari del Reddito di Cittadinanza.

Gli uffici hanno, perciò, modificato gli elenchi dei beneficiari del Reis e comunicheranno nei prossimi giorni le tempistiche per l’emissione dei mandati di pagamento. Attualmente gli utenti che percepiscono il Reddito di Cittadinanza a Porto Torres sono 507, mentre i beneficiari del Reis passano da 291 a 119.

Per quanto riguarda le leggi di settore, gli uffici comunicano che, al momento, dalla Regione non sono arrivate le assegnazioni delle somme per l’annualità 2019 e che allo stato attuale, perciò, non è possibile quantificare l’entità del sussidio e procedere all’erogazione.