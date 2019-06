Porto Torres-Multiservizi: dall’assemblea dei soci prospettive positive per il futuro

Si è svolta ieri 19 giugno l’assemblea dei soci della Multiservizi, la società in house del Comune di Porto Torres.

Durante la riunione sono stati approvati il piano programmatico operativo 2019-2021, corredato dal piano triennale delle assunzioni del personale e dal piano degli investimenti.

I documenti sono stati illustrati da Marco Sanna, amministratore unico della Multiservizi, che ha evidenziato l’equilibrio economico finanziario della società e il grande lavoro di programmazione, compiuto insieme ai dipendenti, per arrivare al risultato.

Con l’approvazione dei piani sarà infatti possibile affidare nuove attività, tra cui anche quelle relative alle manutenzioni.

“Grazie all’affidamento quinquennale, che abbiamo approvato a fine aprile, la società può fare un’adeguata programmazione e dedicarsi ad interventi e investimenti mirati a soddisfare le esigenze di Porto Torres – commenta il sindaco Sean Wheeler – e l’‘amministratore, assieme al suo staff, dimostra che con il lavoro di squadra e in sintonia con gli uffici comunali si possono raggiungere degli obiettivi importanti. Stiamo dando una prospettiva di crescita alla società e ai dipendenti e stiamo gettando le basi per un futuro positivo. Oltre alla solidità economico-finanziaria, la società nel prossimo triennio si propone di assumere sino a cinque unità lavorative e potrà fare nuovi investimenti”.

Per quanto riguarda il piano triennale delle assunzioni, è infatti previsto l’ingresso di due unità in sostituzione del personale in pensionamento, più altre tre nuove unità.

Gli investimenti ammontano invece a trenta mila euro e saranno disponibili grazie alle agevolazioni disposte dal Mise, il ministero per lo Sviluppo economico e saranno indirizzati principalmente all’acquisto di attrezzature, utili ad aumentare la produttività aziendale.