Porto Torres-L’associazione Gli Amici di Maia ha raggiunto i finanziamenti necessari per l’oasi felina

A Porto Torres, l’associazione Gli amici di Maia, vuole realizzare un parco felino per accogliere i gatti anziani, abbandonati, incidentati e dar così loro una serenità che non troverebbero in strada, attraverso un’operazione di crowdfunding.

L’idea dell’oasi felina per i gatti del porto fa parte dei quattro nuovi progetti di crowdfunding proposti dalla piattaforma Eppela nell’area Pet Friends, interamente dedicata agli amici a quattro zampe.

Nello specifico la proposta dell’oasi sarebbe quella di creare un parco a misura di gatto, corredato però da aree ristoro con panchine, tavoli e alberi per poter accogliere le persone che vogliono passare del tempo con gli amici felini.

Nel parco saranno organizzati anche dei progetti di pet therapy, legati alla presentazione e conoscenza del gatto nelle scuole primarie e secondarie e lo sviluppo di progetti con enti e istituti per anziani.

I fondi per il progetto (obiettivo 5mila euro) sono stati raggiunti e verranno utilizzati per la recinzione, per l’acquisto delle case in legno, delle panchine, della fontana e di tutto ciò che aiuterà a rendere fruibile e sicuro il parco.

Come promesso, da questo momento in poi, Eppela metterà a disposizione delle magliette e un voucher spendibile in una nota catena di pet store.

Mentre chi avesse partecipato al finanziamento riceverà per ogni donazione, in base all’importo versato, una ricompensa sotto forma di prodotti, servizi, o ringraziamenti da parte degli organizzatori del progetto.