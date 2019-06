Partito Sardo d’Azione. Incontro dibattito con l’Assessore Regionale all’Urbanistica Quirico Sanna

Un percorso finalizzato a creare le condizioni per far ridiventare la nostra città il faro economico dell’intero territorio del Nord Ovest della Sardegna.

Ricordiamo che la nostra idea è quella di mettere a reddito le enormi potenzialità della città che vanno da:

la valorizzazione della fascia costiera,

il pieno sfruttamento dell’isola dell’Asinara,

la tutela delle attività produttive tradizionali: pesca, agricoltura, artigianato e commercio,

la valorizzazione dell’immenso patrimonio archeologico,

la riconversione del polo industriale

ma tutto questo non può essere attuato se prima non ci si occupa di urbanistica.

Siamo convinti del fatto che possiamo avere un modello di sviluppo economico solo se si mette la città nelle condizioni urbanistiche e architettoniche per realizzarlo, con iter burocratici più snelli e leggi specifiche per ogni tipo di paesaggio, leggi in sardo e per il sardo.

Per far questo abbiamo bisogno dell’esperienza e della competenza dei tanti professionisti nel settore presenti in città, che sappiano progettare e trasformare in realtà tutte le idee condivise con i cittadini atte a disegnare la Porto Torres del futuro!

Prescindendo dalla loro appartenenza ideale o politica, ci piacerebbe averli al nostro fianco nello scrivere le ricette dello sviluppo e del riscatto della città.

Per questo invitiamo tutti a partecipare alla nostra prossima iniziativa di confronto con la città e con chi la vive.

A tal fine venerdì 14 alle ore 18, nella sala Museo del Porto, abbiamo organizzato un incontro dibattito avente per tema:

LA NUOVA LEGGE URBANISTICA SVILUPPO E TERRITORIO:IDEE A CONFRONTO

All’incontro sarà presente e trarrà le conclusioni del dibattito, il neo Assessore all’Urbanistica On. Quirico Sanna.

Dopo il saluto da parte dell’Amministrazione locale, la relazione introduttiva sarà tenuta dal Segretario della Sezione Ilaria Faedda, alla quale seguirà una breve relazione sull’importanza del tema dell’Urbanistica nella nostra città dal dirigente Bastianino Spanu.

Interverranno al dibattito anche professionisti locali che daranno il loro contributo in termini di esperienza e professionalità.