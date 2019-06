Orotelli: coinvolto in un incidente stradale sotto l’influenza dell’alcol. Denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della locale Stazione, hanno denunciato un 20enne di Orgosolo che, a bordo della propria autovettura, è rimasto coinvolto in un incidente stradale e precisamente scontrandosi frontalmente con un’autovettura che proveniva dal senso opposto.

L’atteggiamento del conducente non sfuggono ai militari intervenuti sul posto per i rilievi infatti, all’esito degli esami effettuati presso l’ospedale San Francesco di Nuoro è emerso che il tasso alcolemico riscontrato era più alto del limite consentito.

Il conducente dell’autovettura è stato sanzionato e denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebrezza.