Oristano. UrbisMap: il 26 giugno la presentazione del sistema informativo territoriale

Mercoledì 26 giugno alle 10 presso la Sala Giunta del Comune di Oristano (Palazzo Campus Colonna) l’Assessore all’Urbanistica Gianfranco Sedda presenterà il nuovo servizio on line URBIS MAP.

UrbisMap è un sistema informativo territoriale che aiuta le Pubbliche amministrazioni, i tecnici, i liberi professionisti e i privati cittadini a consultare, velocemente e in ogni momento, piani urbanistici, dati catastali, vincoli e normative territoriali.

Il geoportale nasce con lo scopo di semplificare la comunicazione tra il cittadino e la pubblica amministrazione relativamente a dati edilizi.

Il sistema è pensato per facilitare e supportare l’operato dei funzionari e dei tecnici, offrendo la consultazione di tutti i dati urbanistici e territoriali con un sistema in Cloud, sempre funzionante e con servizi dedicati.

Per i privati e i liberi professionisti (geometri, architetti, ingegneri, ma anche agenti immobiliari e notai), il geoportale UrbisMap è pensato per offrire un’unica interfaccia sulla quale possono essere consultati piani urbanistici, paesaggistici, idrogeologici, dati catastali e normative.