Oristano, un giovane arrestato per possesso di sostanze stupefacenti

Nell’ambito di attività disposte dal Questore di Oristano finalizzate alla

prevenzione e repressione dei reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti e

indirizzate soprattutto al quartiere di Torangius, gli uomini della Squadra Mobile hanno

arrestato P.G.L. classe 1993, residente a Simaxis trovato, a seguito di

perquisizione personale, in possesso di diversi tipi di sostanze illecite.

Il giovane, da tempo monitorato dalla polizia, alla vista degli agenti si è mostrato

particolarmente nervoso, anche perché, come in seguito riscontrato, aveva appena

venduto una dose di cocaina ad un altro ragazzo il quale, a sua volta, è stato denunciato

all’Autorità Amministrativa perché consumatore di sostanze stupefacenti.

A seguito delle perquisizioni, estese anche alle abitazioni dei due giovani, sono stati

rinvenuti alcuni contenitori con all’interno dell’infiorescenza di marijuana essiccata e

diverse decine di grammi di hashish nonché dieci dosi di cocaina, quattro dosi di eroina,

diversi bilancini di precisione e la somma in contante di circa 1500 euro che l’arrestato

aveva al seguito.

Di particolare interesse investigativo è ritenuto essere un libretto riportante un elenco

con su indicati “Debiti Vecchi” e “debitori nuovi” dettagliatamente descritto e

sicuramente riferibile alla contabilità dell’attività illecita di spaccio posta in essere

dall’arrestato.

Il giovane, posto immediatamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, verrà

condotto innanzi al Giudice per la convalida dell’arresto.

Da diverso tempo gli agenti della Questura sono impegnati in servizi di prevenzione e

repressione del traffico di sostanze stupefacenti, interessando non solo la città di

Oristano ma anche il resto della provincia, attività che, nell’ultimo periodo, ha

permesso di denunciare in stato di libertà anche altri due giovani residenti a Oristano

per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina.