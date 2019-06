Servizi scolastici

Oristano. Mensa scolastica: domande fino al 26 agosto

Fino al 26 agosto è possibile presentare le domande per il servizio di mensa scolastica per gli alunni residenti e non residenti a Oristano, frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado a tempo pieno cittadine per l’anno scolastico 2019/2020.